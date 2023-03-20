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Человек пострадал в результате пожара на Большой Внуковской улице

Евгений Силаев
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Человек пострадал в результате пожара на Большой Внуковской улице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
7 большая внуковская Карта всех событий

В результате пожара в квартире жилого дома на улице Большой Внуковской пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 20 марта, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в доме 7 на Большой Внуковской улице. Причиной пожара стало возгорание личных вещей и мебели. Площадь горения составила 13 квадратных метров.

Всего было эвакуировано 11 человек, двое из которых находились в горевшей квартире. Один из них пострадал. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

Ранее пожар произошел в мансарде двухэтажного дома № 40, корпус 2, на Каширском шоссе. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля.

Из-за ликвидации пожара часть Каширского шоссе была занята: три из пяти полос перекрыли. В 17:00 возгорание было потушено.

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