Пожар в ресторане на юге Москвы ликвидирован

Фото: Пресс-служба МЧС России

Москва, Каширское шоссе, 40к2 Карта всех событий

На юге столицы потушили пожар в здании ресторана. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник, 20 марта.

По данным ведомства, возгорание было ликвидировано в 17:00. В результате инцидента никто не пострадал.

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Пожар, о котором идет речь, произошел на мансарде двухэтажного дома № 40, корпус 2, на Каширском шоссе. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля.

Из-за ликвидации пожара часть Каширского шоссе была занята: три из пяти полос перекрыли.