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Полиция Нью-Йорка готовится пресекать массовые беспорядки из-за Трампа

Ирэна Колесова
В мире
Полиция Нью-Йорка готовится пресекать массовые беспорядки из-за Трампа
Фото: shutterstock

Правоохранители Нью-Йорка готовятся пресекать массовые беспорядки, которые в любой момент могут разжечь сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Рекомендации по борьбе с протестами в среду, 22 марта, разослали по всем полицейским отделениям города.

Всем полицейским Нью-Йорка, вне зависимости от их рабочего графика, рекомендовано готовиться к экстренному выходу на службу. Пока обстановка в городе спокойная, однако полиция уже приведена в состояние повышенной готовности, сообщает телеканал CNN.

К массовым протестам ранее призвал своих сторонников сам бывший президент США Дональд Трамп. Он выражал уверенность, что на текущей неделе ему не только предъявят обвинения, но и арестуют.

Судебные заседания по делу Трампа уже несколько дней проходят в Манхэттене. К зданию суда периодически подходят группы то сторонников бывшего американского лидера, то его противников. Пока до беспорядков и стычек дело не дошло.

Впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки бывшему президенту страны могут выдвинуть обвинения в уголовном правонарушении. Дональда Трампа могут обвинить в фальсификации документов при якобы имевшей место плате порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее «молчание» о связи с бизнесменом. Сам Трамп свою вину категорически отрицает.

Дональд Трамп США Полиция
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