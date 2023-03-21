Впервые в истории США экс-президенту могут выдвинуть обвинение

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Впервые за всю историю Соединенных Штатов Америки бывшему президенту страны могут выдвинуть обвинения в уголовном правонарушении. Дональда Трампа могут обвинить в фальсификации документов при якобы имевшей место плате порноактрисе Сторми Дэниелс в обмен на ее «молчание» о связи с бизнесменом.

Пока Большое жюри в уголовном суде по южному округу Нью-Йорка не выдвинуло обвинения против Трампа по итогам понедельника, 20 марта. Однако работа суда будет продолжена в ближайшие дни, пишет ТАСС.

Пока неясно, будет ли присутствовать на суде во вторник сам Дональд Трамп. Однако бывший американский лидер уже призвал своих многочисленных сторонников выходить на массовые протесты. Сам экс-президент США прогнозирует, что обвинение ему выдвинут именно 21 марта.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что возможное задержание бывшего президента США Дональда Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года. По словам Маска, победа Трампа в этом случае будет сокрушительной.