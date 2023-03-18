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Маск: Задержание Трампа гарантирует ему сокрушительную победу на выборах

Ирэна Колесова
В мире
Маск: Задержание Трампа гарантирует ему сокрушительную победу на выборах
Фото: shutterstock

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что задержание бывшего президента США Дональда Трампа обеспечит ему переизбрание на президентских выборах 2024 года.

— Если это произойдет, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой, — написал Маск в Twitter.

Как рассказал Трамп в своей социальной сети Truth Social, его могут задержать уже 21 марта. Он написал, что такое уведомление он получил от прокуратуры Манхэттена. Трамп призвал своих многочисленных сторонников выйти на массовые протесты по всей стране.

Также экс-президент предрек, что Соединенные Штаты Америки ждет новая Великая депрессия. По его словам, глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера.

Трамп добавил, что новая Великая депрессия окажется сильнее, чем в 1929 году. Он отметил, что в Соединенных Штатах уже начали банкротиться банки.

Дональд Трамп Илон Маск США
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