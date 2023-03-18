Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта

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Прокуратура округа Манхэттен сообщила бывшему президенту США Дональду Трампу, что он будет задержан 21 марта, в связи с чем политик призвал своих сторонников выйти на протесты.

— Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединенных Штатов Америки будет задержан во вторник на следующей неделе. Выходите на протесты, верните нашу страну! — написал он в социальной сети Truth Social.

Помимо этого, Трамп раскритиковал «коррумпированную и крайне политизированную» окружную прокуратуру Манхэттена.

Также Трамп назвал себя единственным кандидатом в американские лидеры, способным не допустить третьей мировой войны. По его мнению, угроза такого конфликта вполне реальна.

Кроме того, политик выразил мнение, что США ждет новая Великая депрессия. Трамп отметил, что действующий глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера, а кризис будет в разы сильнее, чем в 1929 году.