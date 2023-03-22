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Россия привлечет украинских судей к уголовной ответственности

Ирэна Колесова
В мире
Россия привлечет украинских судей к уголовной ответственности
Фото: СК РФ

Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности всех украинских прокуроров и судей, которые выносили незаконные приговоры российским депутатам и сенаторам. Такое сообщение появилось в среду, 22 марта, в официальном Telegram-канале СК РФ.

— По поручению председателя СК России следователи в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения, — говорится в сообщении СК РФ.

Днем во вторник украинская Генеральная прокуратура заявила, что 20 депутатов Госдумы России заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за посягательство на территориальную целостность Украины. Это произошло на фоне того, что народные избранники 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил статистику преступлений украинских военных против мирных жителей Донбасса. Он рассказал, что за восемь лет в регионе были убиты почти пять тысяч человек, еще 8,8 тысячи получили ранения. Начиная с 2014 года, было возбуждено 2406 уголовных дел, из них 1752 по фактам обстрелов ДНР и ЛНР украинскими военными.

Украина Следственный комитет Уголовные дела
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