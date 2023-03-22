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Приметы и советы

«Мне страшно»: Байден публично опозорился под смех толпы

Ирэна Колесова
В мире
«Мне страшно»: Байден публично опозорился под смех толпы
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден вновь перепутал слова и опозорился во время своего выступления в Белом доме во вторник, 22 марта. Американский лидер внезапно признался, что ему очень страшно находиться в стенах своей же администрации.

В Белом доме прошла церемония награждения лауреатов за достижения в гуманитарных науках и искусствах. Байден выступал с приветственным словом и попробовал процитировать поэта Ричарда Бланко. Президенту это не удалось: он в очередной раз запутался в словах и запнулся.

— Извините, давай я начну заново, мне страшно здесь находиться, — попытался оправдаться за свою заминку Байден.

После этих слов американского лидера присутствующие в зале не выдержали и стали смеяться вслух, передает РИА Новости.

Джо Байдену в ноябре исполнилось 80 лет. Он стал самым возрастным президентом за всю историю Соединенных Штатов. Во время своих выступлений Байден часто попадает впросак: он путает имена и страны, забывает слова, спотыкается или не понимает, в какую сторону ему идти.

Широкий резонанс вызвала ситуация, когда Байден после своего выступления протянул руку пустоте. Судя по всему, президент не сразу осознал, что здороваться не с кем, и простоял с протянутой рукой некоторое время. «Вечерняя Москва» собрала топ самых странных выходок Джо Байдена, которые обсуждает весь мир.

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