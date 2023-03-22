Мистический день: что можно и чего нельзя делать в зеркальную дату 23.03.2023

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В конце марта нас ждет очередная зеркальная дата, которая окажет влияние на большинство людей. Как и все мистические цифры, она обладает определенной энергетикой. Зеркальные даты всегда несут неоднозначность: с одной стороны могут привести к успеху, с другой — навлечь немало проблем. Все зависит от того, как именно провести день, окутанный таинственной магией особенных чисел. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Особенности даты

Чтобы определить нумерологическую суть зеркальной даты, стоит выявить ее главную цифру путем обычного сложения: (2 + 3 + 0 + 3 + 2 + 0 + 2 + 3 = 15, или 1 + 5 = 6). Шестерка означает ответственность, помощь другим и семейные отношения. Это значит, что данная зеркальная дата заряжена на определенные сферы, что надо учитывать при решении, как лучше провести предстоящий день.

Лучше всего, если 23 марта вы проведете в компании близких людей. Зеркальная дата может усилить родственные связи, заложить прочный семейный фундамент и зарядить особенной позитивной энергетикой.

Также очень полезно в этот день по возможности оказать посильную помощь людям, нуждающимся в поддержке, причем совсем необязательно действовать с точки зрения финансов.

Немаловажный момент: в данную зеркальную дату нужно завершить все начатые дела, поскольку указанное число не терпит безответственного подхода и легкомысленности.

Исполнение желаний в зеркальную дату

Особенностью всех мистических дат является то, что они заряжены на исполнение желаний. Именно поэтому 23.03.2023 года вы можете создать основу для осуществления своих целей.

В указанную дату запишите свои мечты в тетрадь и попробуйте мысленно визуализировать загаданное. Перед сном вернитесь к заветному желанию и еще раз отправьте посыл во Вселенную. Велика вероятность, что зеркальная дата поможет вам осуществить тайные чаяния.

Что можно делать:

В зеркальную дату постарайтесь провести время с близкими людьми.

Не сидите дома в одиночестве — навестите родных или пригласите их к себе.

Семейным людям желательно в указанный день сделать своим приоритетом общение с родными. Организуйте поездку за город или пикник в ближайшем сквере.

Зеркальная дата заряжена на налаживание и укрепление родственных связей. Вспомните о близких людях, которым нужна помощь и по возможности предложите ее. Речь идет не о финансовой поддержке, а о том, что иногда нам достаточно выслушать других или проявить немного заботы.

Задумайтесь о проектах, которые мечтаете воплотить в жизнь, например, творческие идеи или же мечты, связанные с благоустройством. В зеркальную дату вас непременно посетит большое вдохновение.

Чего нельзя делать: