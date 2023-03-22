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Изменит эту Землю: астролог Глоба раскрыла личность будущего мирового лидера

Ирэна Колесова
Общество
Изменит эту Землю: астролог Глоба раскрыла личность будущего мирового лидера
Фото: Pixabay

Известный астролог Тамара Глоба выступила с прогнозом на 2023 год и заострила внимание на том, что уже очень скоро на планете появится новый мировой лидер.

По мнению специалиста по звездному небу, все предпосылки для управления этой планетой есть у американского предпринимателя Илона Маска. Глоба считает, что Маск — именно тот человек, который способен изменить весь мир и создать новую реальность, просто пока ему еще не представилось такой возможности.

Глоба подчеркнула, что видит планету при лидерстве Маска обновленной и стремящейся в сторону цифрового и технического развития. Астролог дала свой прогноз в видео на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Тамара Глоба оценила предсказания некоторых тарологов, которые предупредили человечество о затоплении континентов. По мнению астролога, такое развитие событий весьма вероятно, однако это произойдет совсем не скоро.

Илон Маск Тамара Глоба Астрология
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