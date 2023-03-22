Вильфанд пообещал москвичам «дружную весну»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москве в пятницу и на выходных пройдут дожди, воздух прогреется до 12-13 градусов тепла. Такие погодные условия называют «дружной весной», снег начинает очень быстро таять, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В среду и четверг будет почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье дожди ожидаются приличные. Не ливни, но приличные. При этом днем будет очень тепло — до плюс 10-13 градусов. Такая ситуация, когда прогнозируются теплая погода и теплые дожди, называется «дружной весной», — рассказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что именно осадки будут постепенно разрушать оставшийся в столице снежный покров. Московские улицы преобразятся уже в начале следующей недели, передает ТАСС.

Вильфанд добавил, что сейчас в Москве и области установилась настоящая апрельская погода. Температура к концу марта поднялась и значительно превысила климатическую норму.

При этом в Москве до середины четверга, 23 марта, продлили «желтый» уровень погодной опасности. Причиной этому стала гололедица, горожан призывают быть предельно аккуратными на улице.