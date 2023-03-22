Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве до плюс 12 градусов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москву наконец-то пришла настоящая весна. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во второй половине недели столбики термометров поднимутся до плюс 11–12 градусов.

По словам метеоролога, в среду воздух прогреется до 10 градусов выше нуля, а уже к субботе в столице потеплеет до плюс 12 градусов. Однако погода будет облачная, возможны небольшие дожди.

— Начинается достаточно однородная погода, которую можно ассоциировать с весной, если бы не снег, — рассказал Вильфанд.

Снег в Москве и Подмосковье, как полагают синоптики, полностью растает в период с 5 по 10 апреля. Конечно, высота снежного покрова сейчас выше обычного, но температура воздуха тоже превышает среднюю климатическую норму. Поэтому ожидается, что снег уйдет довольно рано.

По словам Романа Вильфанда, в Московской области сход снежного покрова обычно происходит в первой декаде апреля, а в лесах снег задерживается еще на неделю. Реки начинают вскрываться ото льда в первых числах апреля.

К слову, московские набережные уже начали готовить к сезону речной навигации. Всего в порядок приведут 78 набережных. Особое внимание уделят центру города — это Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая набережные. Коммунальщики уберут снег и наледь, вымоют парапеты и чугунные ограды, обновят спуски к воде и прогулочные зоны.