То холод, то жара: терапевт Чернышева объяснила, как правильно одеваться в марте, чтобы не заболеть

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Ранняя весна — это самое опасное время, когда люди еще не сменили зимние наряды на весенние, но постепенно начинают «оголяться», поскольку погодные условия это позволяют. Именно в период погодного межсезонья чаще всего может развиваться простуда, так как весной вирусы особенно активны. Как одеваться, чтобы не замерзнуть, но в то же время не вспотеть, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, многие допускают одну и ту же ошибку: не поинтересовавшись, какая будет погода, надевают на себя одежду, предназначенную для аномальных холодов, и отправляются на работу.

— Предположим, вы оделись так, как будто на улице минус 40 градусов. А потом выглянуло солнце, вам, соответственно, стало жарко, вы сняли с себя определенное количество одежды, не заметили, что резко похолодало, и вас продуло, так как вы вспотели. Переохладиться и заболеть сейчас очень легко! — предупредила Чернышева.

Те же, кто, напротив, одевается слишком легко, как правило, переохлаждается и в результате заболевает.

— Сейчас очень активны вирусы, которые вызывают острые респираторные недуги. Нынешние погодные условия — температурные перепады, промозглость, дожди и временами солнце — подходящие условия для распространения возбудителей ОРВИ, — уточнила врач.

Чтобы избежать болезни, лучше соблюдать определенные правила.

— Пожалуйста, следите за прогнозом погоды. Ожидаются осадки? Значит, подбирайте обувь, которая не промокнет, и одежду, прикрывающую ваше тело от мороза, ветра и холода, — продолжила спикер.

Всегда нужно носить с собой запасную обувь, носки и иные подобные мелочи, чтобы в случае необходимости переобуться и не сидеть весь день с мокрыми ногами.

Спикер отметила, что сейчас еще не время убирать зимнюю одежду в шкаф, ведь неизвестно, как может измениться мартовская погода.

— В марте погода в Москве очень переменчивая, поэтому старайтесь носить несколько слоев одежды. Если резко потеплеет, вы сможете какие-то элементы с себя снять, — сказала врач.

Собеседница «ВМ» отметила: когда теплая погода установится окончательно — около 10–15 градусов с отметкой «плюс», тогда и можно избавляться от головных уборов и перчаток.