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Приметы и советы

На Пекин обрушилась мощная пылевая буря

Ирэна Колесова
В мире
На Пекин обрушилась мощная пылевая буря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильная пылевая буря обрушилась на столицу Китая Пекин в среду, 22 марта. Уровень загрязнения воздуха в городе специалисты называют «тяжелым».

Концентрация твердых частиц в воздухе примерно в 30 раз превысила установленную в КНР норму. Жителей предупреждают, что пылевая буря может нести угрозу для людей с заболеваниями сердца и легких. Детям и пенсионерам рекомендуется не выходить на улицу, передает портал Xinlan.

Городской метеорологический центр в Пекине постоянно оценивает концентрацию твердых частиц в воздухе. Для разной степени загрязнения на карте используются различные цвета: зеленый, желтый, оранжевый, красный и фиолетовый. Последний обозначает самое сильное загрязнение, и сейчас весь Пекин оказался именно в «фиолетовой» зоне.

Пыль, даже домашняя, пагубно воздействует на здоровье. Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал, что большое количество пыли может провоцировать аллергию и даже приступы астмы.

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