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Врач рассказал, какие опасные заболевания может вызвать домашняя пыль
Фото: pixabay.com

Врач рассказал, какие опасные заболевания может вызвать домашняя пыль

Елизавета Борисова

Здоровье

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал о вреде обычной домашней пыли для организма человека. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает «Москва 24».

По мнению медика, большое количество пыли может провоцировать аллергические реакции и даже астму. В пыли содержатся пылевые клещи, являющиеся одной из самых частых причин развития аллергий и других реакций. Эти насекомые прячутся в кровати, в постельном белье. Там может содержаться 200–400 миллионов микроскопических членистоногих.

— Они очень любят кровать, потому что там мы проводим значительную часть времени суток. А у человека выпадают волосы, отслаиваются частички кожи, которыми и питаются клещи, — рассказал врач.

Кроме того, большое количество вдыхаемой пыли может провоцировать развитие онкологических заболеваний, а именно рака легких, предупреждает эксперт. Поэтому следует избегать избыточного вдыхания пыли.

Виктор Лунев также предупредил, что из-за домашней пыли может возникнуть даже ожирение. Обесогены, содержащиеся в бытовых предметах и веществах, при попадании в организм человека начинают действовать как гормоны. Они активируют рецепторы, которые задействуют гормоны, и тем самым вызывают болезненную полноту.

Для того чтобы обезопасить организм от влияния пыли, врач рекомендует использовать увлажнитель воздуха, так как благодаря ему пыль оседает на предметах, а не перемещается во вдыхаемом воздухе. Также необходимо делать влажную уборку и избегать смахивания пыли щетками и вениками.

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