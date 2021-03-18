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Названы причины появления в Москве частиц пыли песчаных бурь из других стран
Фото: pixabay.com

Названы причины появления в Москве частиц пыли песчаных бурь из других стран

Елена Фролова

Город

Каким образом в столичном воздухе оказались мельчайшие частицы песчаных бурь из других стран, объяснил метеоролог Никита Поповнин. Об этом сообщила «Москва 24».

Согласно эко-карте мегаполиса, в среду, 17 марта, она окрасилась в красный цвет из-за того, что город накрыла мелкая пыль бури, которая прошла в Казахстане, Китае и Монголии.

Как объяснил Никита Поповнин, такое явление вызвано взаимодействием Кавказского циклона и Казахстанского антициклона. Из-за разницы в давлении образовался своеобразный коридор.

— Он создал благоприятную атмосферу для высоких скоростей воздуха, порывов ветра. А так как в Казахстане уже который день бушует песчаная буря, то ветру не составило труда поднять в воздух высушенные легкие частички почвы и перенести их в центр европейской части России, — пояснил метеоролог.

Необычный погодный феномен привел к тому, что концентрация пыли в московском воздухе была превышена. Специалисты провели замеры в 17 часов того же дня. Результаты показали, что состав атмосферы пришел в норму.

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КазахстанпыльМонголия
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