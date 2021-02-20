Облако пыли из Сахары может долететь до Санкт-Петербурга

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Облако пыли из Сахары надвигается на Европу. По прогнозам европейской программы космического наблюдения за Землей Copernicus, оно может захватить и Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Невские новости».

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, циклоны со стопроцентной вероятностью принесут много снега. При этом он отметил, что Северной столице от африканских ветров достанется гораздо меньше, чем странам Европы.

— Подходят циклоны, которые принесут много снежных осадков. Пока стоят юго-восточные ветра. Неизвестно, куда пыльная масса пойдет через Европу дальше. Да, есть южные ветра, но их пока больше над Испанией, Францией, — объяснил синоптик.

По его словам, в истории были такие случаи, когда облако пыли доходило до Европы. Современные эксперты для определения точной траектории песчаной бури должны построить ее модель.

— Циклонов много, каждый из них ведет себя по-своему. Куда будет переноситься масса — нужно строить модели, чтобы правильно оценить эту ситуацию, — добавил Александр Колесов.

Он также пояснил, что петербуржцам пока рано переживать из-за африканских песков. За последние десятилетия они не долетали до Северной столицы, однако 20–30 лет назад были такие случаи, когда в Россию приносило окрашенные осадки.

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