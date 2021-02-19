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Около трех миллионов кубометров снега утилизировали после снегопада в Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Около трех миллионов кубометров снега утилизировали после снегопада в Москве

Кирилл Николаев

Город

В настоящее время уже утилизировано около трех миллионов кубометров снега после снегопадов в столице. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, коммунальные службы справляются с этим вызовом, хотя в некоторых районах города до сих пор находятся «снежные горы».

— Мы постоянно вывозим, уже было утилизировано около трех миллионов кубометров снега, — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что всего было вывезено около 25 миллионов кубометров снега.

Ранее Сергей Собянин заявил, что центральные улицы Москвы убираются особенно тщательно после снегопада.

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МоскваСергей Собянинснегопад
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