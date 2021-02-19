«Вступим в период снегопада»: синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни
Какую погоду стоит ожидать москвичам в ближайшие дни, 20, 21, 22, 23 и 24 февраля, рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Об этом сообщает RT.
— К сожалению, такая солнечная погода, которая установилась в регионе, продлится недолго. Ожидается, что небольшой снегопад начнется уже во второй половине дня в субботу. К нам придет теплый атмосферный фронт, и мы вступим в период снегопада, — разъяснила Татьяна Позднякова.
Кроме того, вплоть до 24 февраля включительно погода обещает снегопад «различной интенсивности». Ночью 20 февраля температура воздуха понизится до минус 24 — минус 22 градусов по Цельсию, а днем она будет варьироваться в пределах от минус 14 до минус 12 градусов.
— В последующие дни она будет немного выше, потому что теплый фронт принесет нам порцию теплого воздуха и морозы ослабеют, — добавила метеоролог.
Так, в ночные часы столбики термометров будут показывать от минус 20 до минус 17 градусов, а в дневные — от минус 12 до минус 10 градусов. Значительное понижение температуры ожидается 24 февраля. Тогда морозы окрепнут до минус 25 градусов.
По мнению синоптика, с 20 по 24 февраля в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
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