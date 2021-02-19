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Сергей Собянин заявил, что центральные улицы Москвы убираются особенно тщательно
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сергей Собянин заявил, что центральные улицы Москвы убираются особенно тщательно

Кирилл Николаев

Город

Коммунальные службы стараются не оставлять снег на центральных улицах столицы из-за отсутствия свободных для этого территорий во дворах и на проезжей части. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, рабочие стараются не оставлять снег на улицах. Между домами нет пространства, где можно складировать снег. Центральные улицы города убираются особенно тщательно.

— Поэтому все, что мы временно даже складируем, постепенно вывозится, освобождается проезжая часть улиц полностью, расчищаются дворовые территории и так далее, — отметил Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что снежный покров в столице увеличится еще на 12 сантиметров.

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МоскваСергей Собянинснегопад
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