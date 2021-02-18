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Снежный покров в столице увеличится еще на 12 сантиметров
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Снежный покров в столице увеличится еще на 12 сантиметров

Анастасия Колоскова

Город

Снегопад, ожидающийся в Москве с 21 по 23 февраля, увеличит сугробы на 10–12 сантиметров. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

Уточняется, что за эти дни в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков.

— В текущем феврале снега в Москве выпадает больше нормы. Это происходит на фоне морозной погоды, что не характерно для средней полосы России, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в столичном регионе прогнозируется неустойчивая погода, а также скачки температуры воздуха.

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