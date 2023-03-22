«Позитива нет»: врач раскрыл правду о состоянии Костомарова

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Пока положительной динамики в состоянии известного фигуриста Романа Костомарова не наблюдается, рассказал доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Медик подчеркнул, что поражены практически все органы спортсмена, и бороться с такими проблемами организму крайне тяжело.

— У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива, — сказал Шестаков изданию Sport24.

Олимпийский чемпион попал в больницу в начале января. Тогда у него диагностировали пневмонию, и состояние спортсмена стало ухудшаться. Через некоторое время Костомарова подключили к ИВЛ, позже потребовался аппарат ЭКМО. По некоторым данным, из-за некроза тканей врачи ампутировали фигуристу правую стопу.

Коллега и близкий друг Романа Костомарова Илья Авербух говорит, что спортсмен сейчас в сознании, все понимает и слышит. По словам Авербуха, настрой у фигуриста решительный, он готов сражаться с болезнью до победного. В мире российского фигурного катания верят, что Костомаров еще сможет вернуться на лед.