«Готов сражаться, идти вперед»: Авербух верит, что Костомаров скоро вернется на лед

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Уже на протяжении двух месяцев врачи борются за жизнь и здоровье олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Все это время за его состояние переживает без преувеличения вся страна. В последние дни появились обнадеживающие данные, что состояние спортсмена стало улучшаться. Его коллега и близкий друг Илья Авербух и вовсе верит, что Костомаров сможет вернуться на лед.

— Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед. Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед, — сказал продюсер ледового шоу.

В последние дни в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика. С каждым днем 46-летнему спортсмену все лучше, передает «СтарХит».

Известно, что фигурист попал в больницу 10 января с пневмонией. Ему пришлось некоторое время провести на ИВЛ. Дальнейшая информация появлялась только из СМИ: писали, что у спортсмена обнаружили сепсис, произошло два инсульта, также появлялись сведения об ампутации частей конечностей. Семья Романа Костомарова все эти данные никак не комментирует. Родственники говорят, что когда спортсмен полностью придет в себя, он сам расскажет все о своей болезни.

Ранее в беседе с «Вечерней Москвой» специалисты оценили состояние Костомарова и рассказали, есть ли у него шансы восстановиться после тяжелой болезни. По словам иммунолога Ирины Ярцевой, удаление трахеостомы говорит о том, что пациент может контролировать собственное дыхание.