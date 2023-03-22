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Bloomberg: слушания против Трампа перенесли из-за угрозы взрыва

Ирэна Колесова
В мире
Bloomberg: слушания против Трампа перенесли из-за угрозы взрыва
Фото: shutterstock

Сообщение об угрозе взрыва поступило в суд Нью-Йорка, который в среду, 22 марта, должен рассмотреть иск против экс-президента США Дональда Трампа. Начало заседания пришлось отложить.

— Угроза взрыва поступила как раз перед тем, как судья на Манхэттене должен был приступить к рассмотрению иска на 250 миллионов долларов прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против Трампа, — передает агентство Bloomberg.

На некоторое время здание суда закрывалось, там проводилась проверка. Сообщение о взрывных устройствах не подтвердилось.

Летиция Джеймс подала иск против Дональда Трампа осенью 2022 года. Она подозревает самого экс-президента, его семью и несколько связанных с ним компаний в мошенничестве и предоставлении ложных сведений.

Еще одно дело, которое будет заслушано в суде, связано с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Она уверяет, что ей якобы хорошо заплатили за «молчание» о связи с Трампом. Сам бизнесмен отрицает, что у него были отношения с актрисой.

Правоохранители Нью-Йорка готовятся пресекать массовые беспорядки, которые в любой момент могут разжечь сторонники экс-президента США. Все полицейские, вне зависимости от их рабочего графика, готовы к экстренному выходу на службу.

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