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Сергей Собянин: В 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: В 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Западные Марьинские пруды Карта всех событий

В этом году в столичном районе Марьино благоустроят 16 прудов-регуляторов. Об этом в среду, 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Марьинские пруды-регуляторы — каскад из небольших водоемов, защищающих жилую застройку от подтоплений в случае паводка или сильного ливня. В основе проекта лежит идея создания качественного досугового пространства с разными функциональными зонами, — рассказал глава города.

На территориях также построят зоны отдыха, детские площадки с игровыми локациями и спортивные площадки со столами для тенниса.

Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина
Фото: Личный блог Сергея Собянина
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Фото: Личный блог Сергея Собянина

Жители района смогут заниматься здесь оздоровительной гимнастикой и йогой, написал Собянин в своем блоге.

Работы по благоустройству идут еще в шести районах на западе столицы, среди них Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Филевский Парк и Фили-Давыдково.

10 марта глава города рассказал, что в парке «Яуза» появится велопешеходный мост между Леоновской рощей и Свибловскими прудами. Также в этом году будут проведены работы вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы. Планируется начать благоустройство вдоль парка «Ростокинский акведук» и Сельскохозяйственной улицы.

Благоустройство Район Марьино Сергей Собянин
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