Сергей Собянин: В 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов
В этом году в столичном районе Марьино благоустроят 16 прудов-регуляторов. Об этом в среду, 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Марьинские пруды-регуляторы — каскад из небольших водоемов, защищающих жилую застройку от подтоплений в случае паводка или сильного ливня. В основе проекта лежит идея создания качественного досугового пространства с разными функциональными зонами, — рассказал глава города.
На территориях также построят зоны отдыха, детские площадки с игровыми локациями и спортивные площадки со столами для тенниса.
Жители района смогут заниматься здесь оздоровительной гимнастикой и йогой, написал Собянин в своем блоге.
Работы по благоустройству идут еще в шести районах на западе столицы, среди них Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Филевский Парк и Фили-Давыдково.
10 марта глава города рассказал, что в парке «Яуза» появится велопешеходный мост между Леоновской рощей и Свибловскими прудами. Также в этом году будут проведены работы вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы. Планируется начать благоустройство вдоль парка «Ростокинский акведук» и Сельскохозяйственной улицы.