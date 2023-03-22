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Московский производитель огнеупорной керамики ускорил рабочий процесс благодаря нацпроекту

Лейла Алиева
Город
Московский производитель огнеупорной керамики ускорил рабочий процесс благодаря нацпроекту
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный научно-технический центр «Бакор», выпускающий высокоогнеупорные изделия из керамики, за шесть месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда» увеличил выпуск продукции почти на 50 процентов. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы.

Для анализа производственных потерь эксперты выбрали процесс производства термостойких емкостей для изготовления жаропрочных сплавов. В результате исследования выяснилось, что большое скопление палет с полуфабрикатами и отсутствие мест для их хранения увеличивало время сотрудникам на поиски необходимых материалов.

Совместно с рабочей группой эксперты решили внедрить метод визуализации, благодаря которому удалось определить места хранения полуфабрикатов и рассортировать формы для литья. Это позволило увеличить выпуск продукции почти на 50 процентов — с 15 до 22 килограммов на одного человека в смену, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2022 году к нацпроекту «Производительность труда» в столице присоединились 111 участников. При этом большая часть компаний относится к обрабатывающим производствам.

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