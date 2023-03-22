Почти 140 тысяч звонков за год приняли столичные операторы от владельцев домашних животных

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

За год работы контакт-центра для владельцев домашних животных специалисты приняли свыше 138 тысяч звонков. Об этом в среду, 22 марта, сообщил председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

— Создание контакт-центра — важный шаг для развития и улучшения качества оказания ветеринарной помощи в Москве. Теперь у жителей нашего города есть единый номер, куда они могут обратиться и узнать все об услугах городских ветеринарных клиник, — сказал он.

По словам Сауткина, специалисты помогут подготовить питомца к различным процедурам, а также расскажут, какие документы необходимы для участия в выставке. Кроме того, операторы принимают заявки на вызов бригады ветеринаров на дом. Уточняется, что контакт-центр работает круглосуточно и без выходных, передает официальный сайт мэра Москвы.

С помощью сервиса на mos.ru можно записать на прием в ветеринарную клинику не только кошек и собак, но и других животных, например, енотов, попугаев, игуан, улиток, южноамериканских грызунов дегу, обезьян, песцов, пауков и даже аквариумных рыбок.