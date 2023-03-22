Сергунина: В Москве стартовал новый сезон онлайн-конкурса «Городская творческая мастерская»

Фото: Пресс-служба ЦГДБ имени А. П. Гайдара

В столице стартовал прием заявок на конкурс «Городская творческая мастерская». Поучаствовать в нем можно индивидуально или в составе команды, возраст при этом не важен. Об этом в среду, 22 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в новом сезоне предусмотрено восемь номинаций: «Рисунок», «Фотография», «Танец», «Музыкальное произведение», «Постановка», «Видео», «Литературное произведение» и «Продукт» (чертеж, модель, 3D-модель).

— Чтобы понять, какая номинация подходит вам больше, на сайте конкурса можно пройти тест. А еще в московских учреждениях культуры состоятся творческие занятия, на которых кураторы поделятся опытом и при необходимости помогут усовершенствовать проекты, — сказала представитель мэрии.

Заявку на участие необходимо оформить до 8 июня. Для этого нужно выбрать номинацию, зарегистрироваться и представить свою идею. Оценивать работы будут около 350 экспертов из разных сфер. Данный этап продлится с 9 по 25 июня.

Фото: Пресс-служба ОКЦ СВАО

Прием заявок на конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!» стартовал 20 марта, сообщила Сергунина. Предложить вариант экскурсии по столице можно до 10 мая на сайте проекта. Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района.