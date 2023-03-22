Капремонт дома 1953 года постройки начнется в районе Филевский Парк

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, 2-я Филёвская улица, 7к7 Карта всех событий

В рамках программы капремонта жилого фонда стартуют работы по облагораживанию дома № 7, корпуса 7 на 2-й Филевской улице. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Здание было построено в 1953 году по индивидуальному проекту. Рабочие отремонтируют фасад объекта и заменят там внутренние инженерные системы.

Заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков отметил, что строение представляет собой яркий пример советского неоклассицизма. Он также подчеркнул важность сохранения первозданной красоты здания как части общего большого портрета исторической Москвы.

Эксперты фонда разработали проект проведения работ, предварительно тщательно изучив объект. Для предстоящего ремонта были подобраны максимально подходящие материалы.

Работы начнутся сразу же, «как только позволит погода», уточнил Кожиченков. Обновление фасада дома начнется с работ по восстановлению наружной кирпичной кладки здания.

Мастера фонда промоют все открытые поверхности, загерметизируют швы и заменят элементы рядной кладки. В местах намокания будет нанесен специальный антигрибковый состав.

Пристальное внимание будет уделено ремонту архитектурного декора. Специалисты займутся восстановлением элементов, после чего их бережно окрасят.

В рамках финального этапа будет окрашен в исторический цвет сам фасад. Также на объекте будет выполнена замена балконных экранов и водосточных труб.

На цоколь здания нанесут новое облицовочное покрытие. Помимо этого, мастера установят новые входные группы, а также приведут в порядок подъезды и лестницы входов в подвал. В рамках капитального ремонта в доме также пройдет замена систем горячего и холодного водоснабжения, а также центрального отопления.

Недавно в рамках столичной программы капитального ремонта специалисты комплексно привели в порядок дом № 6 на Абельмановской улице. Здание является известным архитектурным объектом, узнаваемым благодаря характерному лавандовому цвету.