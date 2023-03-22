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Эстакаду, путепровод и подземный переход построят на северо-востоке Москвы

Никита Худяков
Город
Эстакаду, путепровод и подземный переход построят на северо-востоке Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Римского-Корсакова, 15Бс3 Карта всех событий

Улично-дорожную сеть на северо-востоке столицы реконструируют. Об этом в среду, 22 марта, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— К работам планируется приступить в 2024 году. Их проведут в два этапа. На первом будет построена и реконструирована улично-дорожная сеть общей протяженностью 3,3 километра, в том числе путепровод длиной 160 метров. На втором — подземный пешеходный переход на улице Римского-Корсакова рядом с домом 15б, строение 3, — сказал он.

Уточняется, что реализация проектов улучшит доступность районов Алтуфьевский, Отрадное и Бибирево. Кроме того, после проведения работ разгрузится прилегающая улично-дорожная сеть. Так, появится проезд № 5003 протяженностью 735 метров с эстакадой от станции Бескудниково первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1), передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр города Сергей Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за последние 11 лет построили более 360 километров дорог. Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах.

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