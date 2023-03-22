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Дом на 210 квартир построят в Северном Бутове по программе реновации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 210 квартир построят в Северном Бутове по программе реновации
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Феодосийская улица Карта всех событий

В столичном районе Северное Бутово появится дом на 210 квартир по программе реновации. Об этом в среду, 22 марта, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Застройщик — Московский фонд реновации получил разрешение на строительство многоквартирного дома общей площадью более 22,5 тысячи квадратных метров. Его возведут на месте трех ветхих пятиэтажек в районе Северное Бутово. Оформленная документация со сроком действия до 4 апреля 2025 года позволяет приступить к работам на площадке, — рассказал он.

В трехсекционном здании построят 69 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 51 трехкомнатную квартиру. Также проект предусматривает одноуровневую подземную парковку на 84 машино-места. На первых этажа оборудуют комнаты консьержа, колясочные, а также помещения для хранения уборочного инвентаря.

Для маломобильных жильцов в доме установят систему средств информационной поддержки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин рассказал, что новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. По его словам, городское руководство активно помогает участникам программы с переездом. На сегодняшний день за услугой уже обратилось почти 80 процентов жителей новых домов.

Строительство Недвижимость Жилье Район Северное Бутово Реновация
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