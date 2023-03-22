Москва сдаст в аренду здание под спортивный комплекс

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Паустовского, 4А Карта всех событий

Москва выставила на открытый аукцион по аренде здание под спортивный комплекс на юго-западе города. Об этом в среду, 22 марта, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Город выставил на торги одноэтажное здание спортивного назначения площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Договор с победителем торгов заключат на 25 лет. Перечень спортивных услуг арендатор сможет определить самостоятельно на основе наиболее востребованных видов тренировок, — сказал он.

Отмечается, что у здания хорошая пешая и транспортная доступность. Объект находится рядом со станцией метро «Ясенево» между Новоясеневским проспектом и Ясногорской улицей.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 апреля. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную электронную подпись, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно рассказал, что в прошлом году в Москве построили 21 спортивное сооружение, в том числе Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Также был реконструирован стадион «Москвич» в Текстильщиках.