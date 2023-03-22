Собянин: Среднее время подачи такси в Москве составляет четыре минуты

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За 11 лет таксомоторные компании получили 1,8 миллиарда рублей на покупку больше 70 тысяч машин. Об этом в среду, 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тысяч автомобилей. В столичных такси работают только квалифицированные водители с подтвержденным стажем и документами. Ежедневно они перевозят более 1,6 миллиона пассажиров.

— Москва — один из немногих городов мира, где среднее время подачи такси составляет всего четыре минуты. — отметил глава города.

Для безопасной и комфортной поездки власти столицы выделяют средства компаниям-перевозчикам на обновление автомобилей. Так, за 11 лет они закупили более 70 тысяч машин на 1,8 миллиарда рублей. В этом году на обновление автопарка планируется выделить еще 225 миллионов рублей.

В своем Telegram-канале Собянин также поздравил всех сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днем таксиста и пожелал легкой дороги и довольных пассажиров.

В феврале мэр Москвы сообщил, что для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время поставят три тысячи автомобилей марки «Москвич-3». Он добавил, что завод «Москвич» и группа компании «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год.