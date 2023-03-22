Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Среднее время подачи такси в Москве составляет четыре минуты

Лейла Алиева
Город
Собянин: Среднее время подачи такси в Москве составляет четыре минуты
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За 11 лет таксомоторные компании получили 1,8 миллиарда рублей на покупку больше 70 тысяч машин. Об этом в среду, 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тысяч автомобилей. В столичных такси работают только квалифицированные водители с подтвержденным стажем и документами. Ежедневно они перевозят более 1,6 миллиона пассажиров.

— Москва — один из немногих городов мира, где среднее время подачи такси составляет всего четыре минуты. — отметил глава города.

Для безопасной и комфортной поездки власти столицы выделяют средства компаниям-перевозчикам на обновление автомобилей. Так, за 11 лет они закупили более 70 тысяч машин на 1,8 миллиарда рублей. В этом году на обновление автопарка планируется выделить еще 225 миллионов рублей.

В своем Telegram-канале Собянин также поздравил всех сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днем таксиста и пожелал легкой дороги и довольных пассажиров.

В феврале мэр Москвы сообщил, что для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время поставят три тысячи автомобилей марки «Москвич-3». Он добавил, что завод «Москвич» и группа компании «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год.

Такси Москва Сергей Собянин Поздравления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте