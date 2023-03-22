Лжесотрудница пенсионного отдела украла у пожилой женщины почти два миллиона рублей на юге Москвы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

На юге столицы аферистка, которая представилась сотрудницей пенсионного отдела, украла у пожилой женщины 1,9 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 22 марта.

По его словам, 84-летней жительнице Северного Чертанова позвонила неизвестная и сообщила, что прошла некая денежная реформа, в связи с чем сбережения бабушки нужно обменять на новые купюры. Как только пенсионерка согласилась на процедуру, к ней домой пришла молодая девушка, которая представилась сотрудницей пенсионного отдела.

Злоумышленница вместе с пожилой женщиной пересчитала деньги, имевшиеся в квартире у пострадавшей, после чего они отправились на кухню подписывать бумаги. В какой-то момент мошенница отлучилась по надуманному поводу и больше не появилась. Пенсионерка заподозрила неладное и пошла проверять квартиру. Ни женщины, ни денег не было. Пострадавшая обратилась в полицию.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую на Измайловском шоссе. Ею оказалась 21-летняя жительница Московской области. В ходе обысков в ее квартире полицейские обнаружили часть похищенной суммы, которую уже вернули владелице.

Фигурантку заключили под стражу. Ее подельницу разыскивают.

Другое преступление против пенсионерки произошло в столице. Злоумышленники позвонили пожилой женщине и убедили ее расстаться с полумиллионом рублей.