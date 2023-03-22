Ресторатор Гончаров назвал минусы перехода на биоразлагаемую посуду
Основатель сети ресторанов Михаил Гончаров сообщил, что переход на биоразлагаемую посуду увеличит расходы рестораторов, что отразится на ценах за услуги.
Гончаров отметил, что все ограничения и нововведения ложатся в цену. В итоге платит потребитель. Бизнес выполняет лишь законодательные указания, но он не может компенсировать издержки.
Гончаров указал, что в России есть несколько интересных биоразлагаемых технологий, но они стоят в 2-3 раза дороже, передает НСН.
Ранее в СМИ появилась информация, что одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ. Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны, передает ФАН.
Российский экологический оператор (РЭО) попросил рестораторов и бариста отказаться от использования одноразовых стаканчиков и перейти на термокружки.