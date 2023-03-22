Ресторатор Гончаров назвал минусы перехода на биоразлагаемую посуду

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Основатель сети ресторанов Михаил Гончаров сообщил, что переход на биоразлагаемую посуду увеличит расходы рестораторов, что отразится на ценах за услуги.

Гончаров отметил, что все ограничения и нововведения ложатся в цену. В итоге платит потребитель. Бизнес выполняет лишь законодательные указания, но он не может компенсировать издержки.

Гончаров указал, что в России есть несколько интересных биоразлагаемых технологий, но они стоят в 2-3 раза дороже, передает НСН.

Ранее в СМИ появилась информация, что одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ. Рассматривается и ограничение на производство такой продукции внутри страны, передает ФАН.

Российский экологический оператор (РЭО) попросил рестораторов и бариста отказаться от использования одноразовых стаканчиков и перейти на термокружки.