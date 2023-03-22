Захарова назвала провокацией планы Британии по передачи ВСУ снарядов с обедненным ураном

Фото: МИД РФ

Великобритания собирается передать ВСУ снаряды с обедненным ураном, чтобы вывести конфликт на Украине на новый уровень агрессии. Об этом в среду, 22 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение, — сказала она.

Захарова отметила, что коллективный Запад намерен уничтожить Украину, так как разговоры о благополучии страны заканчиваются после поставок снарядов с обедненным ураном. Она добавила, что использование подобных боеприпасов является проявлением геноцида, передает радио Sputnik.

Речь идет о заявлении замглавы британского Минобороны Аннабель Голди. По ее словам, вместе с передачей боевых танков Challenger 2 Украине будут поставлены боеприпасы, которые содержат обедненный уран.

В случае если Украина применит боеприпасы с обедненным ураном, будут поражены люди и территории. Это может привести к заражению почвы и резкому росту онкологических заболеваний среди населения, заявил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.