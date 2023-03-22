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Москвичи выбрали тему для книжной выставки, которая пройдет в ГБУ «Мосстройинформ»

Лейла Алиева
Город
Москвичи выбрали тему для книжной выставки, которая пройдет в ГБУ «Мосстройинформ»
Фото: Unsplash

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали тему для книжной выставки, которая пройдет в ГБУ «Мосстройинформ». Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Победу одержал вариант «Дизайн и цвет в повседневности (применение цветов в городском проектировании)», за который проголосовало более 21,56 процента участников. На втором месте тема «Русские живописцы (литература о выдающихся русских живописцах и их произведениях)» — ее выбрали 21,11 процента горожан, а тему «Орнамент: архитектура и декоративно-прикладное искусство (использование орнамента со времен Древнего Египта, Греции, эпохи Ренессанса)» — 13,07 процента.

Книжная выставка начнется 3 апреля в ГБУ «Мосстройинформ» и завершится 31 мая, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно жители столицы в ходе голосования в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали названия улиц для шести тысяч объектов в кинематографическом квартале. В кинематографическом квартале уже более ста лет работает киностудия «Мосфильм». Улицы здесь получили названия в честь выдающихся отечественных актеров и режиссеров: Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Андрея Миронова и других.

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