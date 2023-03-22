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Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в подъезде жилого дома на северо-западе Москвы
Фото: shutterstock
Москва, Митинская улица, 16 Карта всех событий

На северо-западе столицы в подъезде жилого дома обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 22 марта.

По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли в подъезде дома № 16, корпус 1, на Митинской улице. Он лежал в пакете.

На место происшествия вызвали сотрудников экстренных служб, а территорию оцепили. Снаряд вынесли на улицу.

На момент публикации пресс-службы МЧС и МВД данную информацию подтвердить не смогли.

Похожий инцидент произошел на стройплощадке на Филевском бульваре. Рабочие выкопали предмет, внешне напоминающий артиллерийский снаряд.

Оружие Район Митино Москва Вторая мировая война Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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