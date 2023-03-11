Снаряд обнаружили на стройплощадке на Филевском бульваре

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Москва, Филёвский бульвар, 41 Карта всех событий

На западе столицы на строительной площадке был обнаружен предмет, похожий на снаряд. Об этом в субботу, 11 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По его словам, боеприпас нашли по адресу Филевский бульвар, дом 41. Подробности в настоящее время уточняются.

Похожий случай произошел в декабре 2022 года — в столичном районе Хорошево-Мневники были обнаружены два предмета, похожие на снаряды времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Данная находка была обнаружена на улице Демьяна Бедного, дом 20, корпус 2.

В начале октября прошлого года специалисты ГКУ «Мособлпожспас» обезвредили шесть боеприпасов времен ВОВ, обнаруженных в Наро-Фоминском городском округе.