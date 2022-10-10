Шесть боеприпасов времен ВОВ обнаружили около Наро-Фоминска

Фото: Минобороны РФ

Специалисты ГКУ «Мособлпожспас» обезвредили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаруженных в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 10 октября.

— В понедельник, 10 октября, специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных в Наро-Фоминском городском округе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы нашли строители во время работ по расширению участка дороги в районе деревни Елагино. Две минометные мины 120-миллимитерового и 82-миллиметрового калибров, два артиллерийских снаряда 30-миллиметрового калибра и один артиллерийский снаряд 150-миллиметрового калибра обнаружили в лесополосе. Находки поместили в специальный контейнер и отправили на полигон, где их обезвредили, передает агентство городских новостей «Москва».

В апреле сообщалось, что на юго-западе столицы пенсионерка подорвала снаряд времен Великой Отечественной войны, убираясь на участке.