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Приметы и советы

Два снаряда времен ВОВ обнаружили на улице Демьяна Бедного

Араз Салехов
Происшествия
Два снаряда времен ВОВ обнаружили на улице Демьяна Бедного
Фото: Минобороны РФ
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 20к2 Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники были обнаружены два предмета, похожих на снаряды времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник.

Как уточняется, данная находка была обнаружена на улице Демьяна Бедного, дом 20, корпус 2.

В начале октября специалисты ГКУ «Мособлпожспас» обезвредили шесть боеприпасов времен ВОВ, обнаруженных в Наро-Фоминском городском округе. Отмечается, что боеприпасы нашли строители во время работ по расширению участка дороги в районе деревни Елагино. Две минометные мины 120-миллимитерового и 82-миллиметрового калибров, два артиллерийских снаряда 30-миллиметрового калибра и один артиллерийский снаряд 150-миллиметрового калибра обнаружили в лесополосе.

Помимо этого, в апреле 2022 года на юго-западе столицы пенсионерка подорвала снаряд времен ВОВ, убираясь на участке.

Район Хорошево-Мневники Москва Великая Отечественная война
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