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Столичная пенсионерка подорвала снаряд времен ВОВ во время уборки на участке

Араз Салехов

Происшествия
Столичная пенсионерка подорвала снаряд времен ВОВ во время уборки на участке
Фото: Moscow-live
Россия, Московская область, городской округ Серпухов, СНТ Высотка Карта всех событий

На юго-западе столицы пенсионерка подорвала снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ), убираясь на участке. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве «ВМ» рассказали подробности инцидента.

— В районе СНТ «Высотка» при уборке на своем участке местная жительница 1948 года рождения положила в костер бесхозный металлический предмет. При взаимодействии с открытым огнем произошел хлопок, в итоге пострадал один человек, — рассказали в полиции.

На месте происшествия работает следственная группа, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход проведения полицией проверочных мероприятий, сообщили «ВМ» в пресс-службе столичной прокуратуры.

Помимо этого, стало известно, что москвичка стала жертвой телефонных мошенников и потеряла крупную сумму денег.

По данным ведомства, 13 апреля в полицию обратилась гражданка 1940 года рождения. Женщина рассказала, что неделей ранее ей позвонила неизвестная, якобы сотрудница социальной защиты, и стала говорить о перерасчете пенсии. Ей удалось разговорить пенсионерку и узнать реквизиты ее банковской карты, с которой позже была списана сумма в размере 1 миллион 200 тысяч рублей.

Также в начале года на улицах столицы нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что боеприпас времен ВОВ обнаружили на месте строительства метро. Снаряд нашли в районе дома 16 на улице Демьяна Бедного.

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