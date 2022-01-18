Два снаряда времен ВОВ нашли в разных частях Москвы
На улицах столицы нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Обе находки были сделаны во вторник, 18 января.
Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что боеприпас времен ВОВ обнаружили на месте строительства метро. Снаряд нашли в районе дома 16 на улице Демьяна Бедного.
ТАСС сообщает, что минометный снаряд времен ВОВ нашли на 14-м километре МКАД на территории рынка «Садовод».
На прошлой неделе сообщалось, что мужчина нашел боеприпас во время уборки в квартире, полученной в наследство. Инцидент произошел в доме в Малом Васильевском переулке. Пространство квартиры было завалено множеством разных вещей, и наследник решил навести порядок. Во время уборки он обнаружил артиллерийскую мину.