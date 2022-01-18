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Два снаряда времен ВОВ нашли в разных частях Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Два снаряда времен ВОВ нашли в разных частях Москвы
Фото: Минобороны РФ
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 16 Карта всех событий

На улицах столицы нашли два снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Обе находки были сделаны во вторник, 18 января.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах сообщил, что боеприпас времен ВОВ обнаружили на месте строительства метро. Снаряд нашли в районе дома 16 на улице Демьяна Бедного.

ТАСС сообщает, что минометный снаряд времен ВОВ нашли на 14-м километре МКАД на территории рынка «Садовод».

На прошлой неделе сообщалось, что мужчина нашел боеприпас во время уборки в квартире, полученной в наследство. Инцидент произошел в доме в Малом Васильевском переулке. Пространство квартиры было завалено множеством разных вещей, и наследник решил навести порядок. Во время уборки он обнаружил артиллерийскую мину.

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