Житель Москвы получил в наследство «заминированную» квартиру в центре города

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Малый Власьевский переулок Карта всех событий

Мужчина получил в наследство от бабушки квартиру в центре Москвы. Во время уборки он обнаружил в ней мину. Об этом стало известно в четверг, 13 января.

Внуку покойной досталась в наследство квартира, расположенная в доме в Малом Васильевском переулке. Пространство квартиры было завалено множеством разных вещей, и наследник решил навести порядок. Во время уборки он обнаружил артиллерийскую мину.

По данным Telegram-канала SHOT, после этой находки мужчине пришлось обратиться к саперам.

В ноябре прошлого года артиллерийский снаряд обнаружили в подвале жилой многоэтажки на улице Адмирала Макарова в Северном административном округе (САО) столицы. После сообщения о найденном предмете на место случившегося приехали сотрудники МЧС.

Похожий инцидент произошел в Москве в том же месяце. Тогда на северо-западе города нашли снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Боеприпас обнаружили рядом с домом № 21 на проспекте Маршала Жукова.