Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Житель Москвы получил в наследство «заминированную» квартиру в центре города

Илья Ашуров

Происшествия
Житель Москвы получил в наследство «заминированную» квартиру в центре города
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Малый Власьевский переулок Карта всех событий

Мужчина получил в наследство от бабушки квартиру в центре Москвы. Во время уборки он обнаружил в ней мину. Об этом стало известно в четверг, 13 января.

Внуку покойной досталась в наследство квартира, расположенная в доме в Малом Васильевском переулке. Пространство квартиры было завалено множеством разных вещей, и наследник решил навести порядок. Во время уборки он обнаружил артиллерийскую мину.

По данным Telegram-канала SHOT, после этой находки мужчине пришлось обратиться к саперам.

В ноябре прошлого года артиллерийский снаряд обнаружили в подвале жилой многоэтажки на улице Адмирала Макарова в Северном административном округе (САО) столицы. После сообщения о найденном предмете на место случившегося приехали сотрудники МЧС.

Похожий инцидент произошел в Москве в том же месяце. Тогда на северо-западе города нашли снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Боеприпас обнаружили рядом с домом № 21 на проспекте Маршала Жукова.

Читайте также:
саперы Находки Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте