Артиллерийский снаряд нашли на цокольном этаже жилого дома на севере столицы

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Россия, Москва, улица Адмирала Макарова, 17к1 Карта всех событий

Артиллерийский снаряд обнаружили в подвале жилой многоэтажки на улице Адмирала Макарова в Северном административном округе (САО) столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в четверг, 11 ноября.

— Адмирала Макарова № 17к1, в подвале дома обнаружен снаряд, — заявил он.

Собеседник «ВМ» добавил, что после сообщения о найденном предмете на место случившегося приехали сотрудники МЧС России по столице. В настоящий момент они покинули цокольный этаж жилого многоквартирного дома.

После по адресу происшествия направили кинологов.

Похожий инцидент произошел накануне в Москве. Тогда на северо-западе города нашли снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли рядом с домом № 21 на проспекте Маршала Жукова.

До этого сообщалось, что 56-летний житель Саратова во дворе своего дома при помощи «болгарки» пытался распилить снаряд. В результате чего произошел взрыв. От полученных ранений мужчина скончался.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.