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Житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить «болгаркой»

Юлия Курганова

Происшествия
Житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить «болгаркой»
Фото: moscow-live

Следственный комитет начал проверку по факту гибели жителя Саратова в результате разрыва снаряда, который мужчина пытался распилить «болгаркой». Об этом сообщается в субботу, 23 октября, на сайте регионального управления СК России.

По предварительным данным, 56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного дома, при помощи «болгарки» производил распил снаряда. В результате чего произошел его разрыв.

Прибывшие на место спасатели и врачи скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался на месте.

Следователи назначили судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

15 октября снаряд времен ВОВ нашли на проспекте Маршала Жукова в Москве. Тогда сообщалось, что боеприпас обнаружили в ходе строительных работ, а от места обнаружения до жилых домов было примерно 10 метров.

9 сентября сообщалось об обнаружении минометного снаряда около 26-го километра Киевского шоссе. Тогда боеприпас находится в 70 метрах от дороги. Окружающую местность на время оградили от людей.

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