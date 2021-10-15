Боеприпас времен ВОВ нашли на стройке в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 20к2 Карта всех событий

На северо-западе столицы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в пятницу, 15 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли на стройплощадке, расположенной на проспекте Маршала Жукова, дом 2.

— От места обнаружения до жилых домов примерно 10 метров, — пояснил источник «ВМ».

На месте происшествия работают экстренные службы.

9 сентября сообщалось об обнаружении минометного снаряда около 26-го километра Киевского шоссе. Тогда боеприпас находится в 70 метрах от дороги. Окружающую местность на время оградили от людей.

В начале августа снаряд времен ВОВ нашли в поселке Краснознаменском городского округа Щелково. Силы Министерства обороны планировали ликвидировать снаряд 6 августа.

До этого, 26 июля, «ВМ» сообщили, что на юго-востоке столицы обнаружили боевой снаряд времен ВОВ. По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли на стройке в квартале Грайвороново, 90а (район Текстильщики — прим. «ВМ»).