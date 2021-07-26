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Боевой снаряд времен ВОВ обнаружили на стройке в Текстильщиках

Илья Ашуров

Происшествия
Боевой снаряд времен ВОВ обнаружили на стройке в Текстильщиках
Фото: Moscow-live
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики, квартал Грайвороново 90А Карта всех событий

На юго-востоке столицы обнаружили боевой снаряд времен Великой отечетственной войны (ВОВ). Об этом в четверг, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли на стройке в квартале Грайвороново 90а (район Текстильщики — прим. «ВМ»).

На место происшествия выехали оперативные службы города.

В текущем месяце снаряд времен ВОВ обнаруживают уже третий раз. До этого подобный боеприпас находили 4 июля в подмосковном селе Теряево Волоколамского городского округа, а также 14 июля — на стройплощадке в Западном Бирюлеве.

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