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Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Щелкове

Полина Долганова

Происшествия
Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Щелкове
Фото: Moscow-live

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в поселке Краснознаменском городского округа Щелково. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В настоящее время жизни местных жителей ничего не угрожает, добавили в ведомстве. Место обнаружения боеприпаса было оцеплено сотрудниками МВД.

Силы Министерства обороны планируют ликвидировать снаряд 6 августа, сообщает РИАМО.

До этого, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщили, что на юго-востоке столицы обнаружили боевой снаряд времен ВОВ. По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли на стройке в квартале Грайвороново, 90а (район Текстильщики — прим. «ВМ»).

14 июля аналогичную находку обнаружили на стройке на юге Москвы. Снаряд был найден на строительной площадке на улице Мелитопольской.

Несколькими днями ранее, 4 июля, снаряд был найден в подмосковном селе Теряеве Волоколамского городского округа, сообщали в ГУ МЧС России по Московской области.

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