Минометный снаряд обнаружили рядом с Киевским шоссе в Москве

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 26-й километр Карта всех событий

Около 26-го километра Киевского шоссе обнаружен минометный снаряд. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 9 сентября.

Снаряд находится в 70 метрах от дороги. Окружающую местность ограждают от людей.

К месту обнаружения снаряда ждут прибытия кинологов, уточнил источник «ВМ».

Похожий случай произошел в начале августа. Снаряд времен ВОВ нашли в поселке Краснознаменском городского округа Щелково. Силы Министерства обороны планировали ликвидировать снаряд 6 августа.

26 июля на юго-востоке столицы обнаружили боевой снаряд времен ВОВ. Боеприпас нашли на стройке в квартале Грайвороново, 90а.

14 июля аналогичную находку сделали на стройке на юге Москвы. Снаряд был найден на строительной площадке на улице Мелитопольской.