Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минометный снаряд обнаружили рядом с Киевским шоссе в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Минометный снаряд обнаружили рядом с Киевским шоссе в Москве
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 26-й километр Карта всех событий

Около 26-го километра Киевского шоссе обнаружен минометный снаряд. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 9 сентября.

Снаряд находится в 70 метрах от дороги. Окружающую местность ограждают от людей.

К месту обнаружения снаряда ждут прибытия кинологов, уточнил источник «ВМ».

Похожий случай произошел в начале августа. Снаряд времен ВОВ нашли в поселке Краснознаменском городского округа Щелково. Силы Министерства обороны планировали ликвидировать снаряд 6 августа.

26 июля на юго-востоке столицы обнаружили боевой снаряд времен ВОВ. Боеприпас нашли на стройке в квартале Грайвороново, 90а.

14 июля аналогичную находку сделали на стройке на юге Москвы. Снаряд был найден на строительной площадке на улице Мелитопольской.

Читайте также:
Москвавоенный снарядкинология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте